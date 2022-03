Macron demarca-se do tom de Biden sobre Putin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente francês Emmanuel Macron foi este domingo confrontado com o tom usado por Joe Biden para classificar Vladimir Putin, a quem chamou "carniceiro", mas optou-se por afastar-se do ataque feito pelo homólogo norte-americano.





"Eu não utilizaria essas palavras", afirmou Macron em declarações à France 3. O também candidato presidencial francês sublinhou que "é preciso fazer tudo para que a situação não derrape".





"Continuo a manter comunicações com o Presidente Putin porque, o que queremos fazer coletivamente é acabar com a guerra que a Rússia lançou sem fazermo-nos nós uma guerra e sem a escalar", afirmou o Chefe de Estado francês.





Durante a visita à Polónia, ao ser questionado sobre o que pensava sobre Vladimir Putin face ao que o presidente russo fazia sofrer os ucranianos, Joe Biden respondeu: "Ele é um carniceiro". As declarações do Presidente norte-americano tiveram lugar durante um encontro com refugiados ucranianos.





As afirmações de Biden levaram mesmo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a afirmar que "um líder deve manter a calma.





"Evidentemente, esses insultos pessoais reduzem a oportunidade de melhorar as nossas relações bilaterais. Temos de ter consciência disso", frisou também Peskov em declarações à agência noticiosa Tass.