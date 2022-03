Governo anuncia hoje novas medidas de apoio à economia para fazer face à guerra

O Governo anuncia esta tarde novas medidas de apoio à economia para fazer face aos impactos da guerra na Ucrânia.De acordo com uma nota conjunta dos Ministério da Agricultura e do Ministério da Economia, as medidas vão ser anunciadas ao final da tarde. "A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, darão hoje uma conferência de imprensa sobre apoios governamentais para mitigar os efeitos resultantes do conflito na Ucrânia", refere o comunicado.O Governo anunciou nas últimas semanas medidas para mitigar os efeitos negativos do conflito na Ucrânia, em concreto, para a áreas dos combustíveis. Primeiro com o aumento do reembolso de cinco para 20 euros do AUTOvaucher durante este mês de março e na semana passada com a redução do ISP no montante correspondente do aumento do IVA, decorrente da subida do preço do petróleo.Para os próximos dias, as associações do setor dos transportes anunciaram encontros com o Governo. Já esta terça-feira, a ANTRAM anuncia um encontro com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.A Associação Nacional de Transportadores vai apresentar "um conjunto de medidas que os seus associados reunidos no passado sábado, em Pombal, definiram como essenciais para ajudar a ultrapassar as dificuldades que as empresas do setor estão a sentir, e que permitirão aliviar, no imediato, a pressão dos significativos e sucessivos aumentos de preço do combustível", refere em comunicado.Para o dia seguinte, quarta-feira, Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) anuncia uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas para discutir a situação. A ANTP considera que as medias anunciadas até agora pelo Executivo ficam muito aquém do necessário.A Associação exige, por exemplo, a "isenção temporária do pagamento de portagens e ex-SCUTS, para todos os veículos licenciados para o transporte de mercadorias" ou a "isenção total do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), para todos os veículos licenciados para o transporte de mercadorias."