Guerra faz crescer gastos de ucranianos em Portugal

Com a guerra, os pagamentos com cartões ucranianos em Portugal subiram dez vezes só no passado em comparação com a média de 2018 a 2021. Além do aumento, o perfil também mudou, mais ligado ao consumo e menos ao turismo.



O comércio a retalho e a reparação de automóveis foram os setores cujos pagamentos mais aumentaram – 14 pontos percentuais e um ponto percentual, respetivamente. José Manuel Ribeiro/Reuters Mariana Ferreira Azevedo 09:00







O valor dos pagamentos realizados por cartões ucranianos aumentaram dez vezes no ano passado, em relação à média de 2018 e 2019, representando 15,3% dos pagamentos totais em Portugal. Além deste aumento num ano marcado pela guerra, os serviços que pagam também mudaram, refletindo mais os hábitos de residente ao invés de turista.



