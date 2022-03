Guerra na Ucrânia pode custar 175 mil milhões aos contribuintes europeus

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A guerra gerada pela invasão russa da Ucrânia pode custar cerca de 175 mil milhões de euros aos contribuintes europeus, o equivalente a 1,25% do PIB da União Europeia. Esta é uma estimativa ainda grosseira dos impactos fundamentais que se podem esperar do atual contexto geopolítico, avança o economista Jean Pisani-Ferry, num artigo publicado no think tank dedicado a assuntos europeus, Bruegel."Independentemente da duração da ...