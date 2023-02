Guerra na Ucrânia: Um conflito que fez ricochete nas empresas

Os doze meses de guerra na Ucrânia obrigaram o tecido empresarial a entrar em território por cartografar: há décadas que o país não lidava com níveis de inflação como os do ano passado e a subida em flecha do custo da energia foi uma novidade para Estados e companhias. Se há setores que de 2021 para 2022 perderam dois destinos de exportações, também há quem tenha ganho: caso disso é o da venda de drones à Ucrânia no valor de 4 milhões de euros. Mas há quem tenha sofrido impactos significativos: as transações com a Rússia caíram 50% mas, ainda assim, atingiram quase 90 milhões de euros. As vendas à Ucrânia desceram uns meros 5%. A inflação pode ter ajudado nas subidas e no amortecimento das quedas.

Guerra na Ucrânia: Um conflito que fez ricochete nas empresas









