Índia de olho em petróleo russo a preços de desconto

A Índia poderá aceitar uma proposta russa para comprar crude e outras matérias-primas com desconto no preço, comentaram à Reuters dois responsáveis indianos conhecedores do processo. Trata-se, pois, de um sinal de que Deli quer manter a bordo este seu parceiro comercial chave, apesar das tentativas do Ocidente para isolar Moscovo através de sanções, refere a agência noticiosa.

Nas últimas semanas, alguns responsáveis norte-americanos declararam que gostariam de ver a Índia distanciar-se o mais possível da Rússia, ao mesmo tempo que reconheceram a sua forte dependência face a Moscovo, desde armas e munições a mísseis e caças.

A Índia, recorde-se, não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia e absteve-se de votar na resolução das Nações Unidas que condenava esta ofensiva russa e a considerava uma agressão.

A Rússia chama à ação que empreendeu na Ucrânia uma "operação especial" para desmilitarizar e "denazificar" o país.

Uma fonte junto do aparelho de segurança da Índia disse à Reuters que o Ocidente compreendeu a posição indiana, atendendo a que precisa de manter as suas forças armadas bem equipadas devido às disputas territoriais latentes com a China.

A Índia, que importa 80% das suas necessidades petrolíferas, costuma comprar apenas entre 2% e 3% à Rússia. Mas com os preços do crude a dispararem já 40% no acumulado do ano, o governo indiano está a pensar aumentar as importações oriundas da Rússia se isso ajudar a reduzir a sua crescente fatura energética.

"A Rússia está a disponibilizar petróleo e outras ‘commodities’ com fortes descontos. Aceitaremos de bom grado", referiu um dos responsáveis governamentais indianos que falou com a Reuters.

Entretanto, a Bloomberg refere que há quatro petroleiros Suezmax [que significa que as suas dimensões permitem a passagem pelo canal do Suez] com crude russo a caminho da Índia. Cada petroleiro leva cerca de um milhão de barris de petróleo proveniente dos Urais depois de terem sido carregados no porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro.