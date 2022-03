China está a comprar petróleo russo na surdina

Leia Também Exportações de petróleo russo para a Índia disparam

As refinarias de petróleo chinesas estão discretamente a comprar petróleo russo, num momento em que a oferta do país continua a sair para o mercado, apesar do bloqueio implementado pelos países do Ocidente.Ao contrário do Índia, que fez várias ofertas pelo petróleo russo, os corretores adiantam que os responsáveis chineses estão a negociar de forma privada, longe dos radares dos vendedores, noticia a Bloomberg.A agência noticiosa acrescenta que as refinarias independentes também estão a comprar de forma discreta, segundo “traders” que pediram anonimato.A escalada do conflito armado na Ucrânia levou as grandes petrolíferas ocidentais a bloquearem os negócios com a Rússia, devido aos riscos reputacionais para as empresas. Contudo, países como a Índia têm estado a aproveitar os saldos para reforçar as compras de petróleo russo.No caso da China, que tem mantido um posicionamento dúbio no conflito, ainda não havia nenhuma indicação sobre esta situação, mas segundo os "traders", as refinarias chinesas compraram petróleo russo, que foi importado através do porto de Kozmino.A negociação de petróleo russo praticamente saiu dos olhares públicos, após o início do conflito armado na Ucrânia. Assim, quem potenciais compradores e vendedores são forçados a negociar em privado, depois de alguns leilões não terem atraído ofertas.