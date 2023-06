Kiev sob ataque durante visita de líderes africanos em missão de paz

Leia Também Moscovo não vê base para negociar com Ucrânia fim da guerra

A capital ucraniana está sob ataque, havendo o registo de pelo menos uma explosão em Podilsky, reportou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, numa mensagem no Telegram.Segundo o autarca, mais mísseis foram lançados para o espaço aéreo ucraniano, numa altura em que uma delegação de líderes africanos visita Kiev numa missão de paz.A emissora estatal ucraniana, Suspilne, confirma que mais do que uma explosão foi ouvida em Kiev e que foram mesmo ativados os alertas aéreos. As forças ucranianas garantem que o sistema de defesa está a funcionar, embora reconheça que os mísseis de alta precisão estão a voar a baixa altitude o que torna mais difícil detectá-los.De acordo com a força aérea ucraniana, o sistema de defesa intercetou "seis mísseis balísticos Kinzhal, seis mísseis de cruzeiro Kalibr e dois drones de reconhecimento".A comitiva de líderes é formada por representantes de sete países, incluindo África do Sul, Egito e Senegal, que tinham previsto para hoje ao final do dia um encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assim como uma deslocação à Rússia amanhã, de acordo com o a BBC.Imagens e vídeos publicados nas redes sociais, como o Twitter, mostram nomeadamente a chegada, esta manhã, do Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, à estação ferroviária de Nemishaeve, nos arredores da capital, onde foi recebido pelo enviado especial da Ucrânia para África e Médio Oriente, Maksym Subkh, e pelo embaixador sul-africano na Ucrânia, Andre Groenewald.A missão de paz está a ser promovida pela Fundação Brazzaville, uma organização independente sem fins lucrativos cujo objetivo é desenvolver iniciativas para evitar conflitos sobretudo em África.Segundo o portal da fundação, liderada pelo francês Jean-Yves Ollivier, que, entre outros, ajudou a mediar um acordo de partilha de poder na República Democrática do Congo, o objetivo neste caso é "promover a retoma das conversações entre os dois países", esperando-se que os seus membros consigam progressos nesse sentido durante as visitas à Ucrânia e Rússia.