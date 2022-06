Líderes do G-7 reafirmam apoio indefinido à Ucrânia

Leia Também G7 vai embargar petróleo russo. UE ainda sem acordo

Os líderes do grupo dos sete países mais industrializados do mundo - composto pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - reforçaram neste domingo um apoio indefinido à Ucrânia, sob invasão militar russa desde fevereiro.Num rascunho de acordo a que a Bloomberg teve acesso, os chefes de Estdo comprometem-se a "fornecer apoio financeiro, humanitário, militar e diplomático" e a permanecer "com a Ucrânia pelo tempo que for necessário". A agência refere a especial importância das palavras escolhidas, numa altura em que a França e a Alemanha têm feito alguma pressão junto dos parceiros para que se preocure um cessar-fogo no conflito, que terá já causado mais de 4.600 mortes de civis, de acordo com os mais recentes números das Nações Unidas.O mesmo documento indica ainda que os líderes do G-7 estão também a avaliar a possibilidade de usar as receitas das tarifas sobre importações da Rússia para apoiar a Ucrânia. Para além disso, anteriormente tinham sido já debatidas formas de continuar a pressionar a Rússia e de lidar com os efeitos do conflito na economia mundial.A 48ª Cimeira do G-7 arrancou este domingo e vai durar até terça-feira, nos Alpes alemães.