Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e membro do BCE, diz em entrevista à agência Bloomberg que está "convencido de que a tração de crescimento que a economia estava a seguir irá prevalecer". Mário Centeno comentou ainda a situação de conflito na Ucrânia, referindo que a zona euro poderá ficar vulnerável a uma cenário de estagflação com o ataque no leste da Europa.Nesta entrevista, Centeno explica que vê com bons olhos a continuidade a uma "normalização" da política monetária, embora reconheça que o conflito na Ucrânia pode ter um impacto na forma como essa normalização se concretiza."Estou convencido de que a tração de crescimento que a economia estava a seguir irá prevalecer", defendeu Mário Centeno. Ainda assim, o governador do Banco de Portugal não descarta que um "cenário próximo da estagflação não está fora das possibilidades" que a zona euro pode enfrentar. "Assim sendo, precisamos de ajustar as nossas políticas a isso":Mário Centeno contextualiza que os membros do BCE já tinham considerado a ameaça de um cenário de estagflação durante a crise trazida pela pandemia de covid-19. "Depois da invasão [à Ucrânia] os riscos só aumentaram", diz o líder do BdP."A questão mais importante agora para nós é estar prontos e disponíveis para preservar a estabilidade financeira", frisou Centeno.