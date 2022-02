Arrancam as negociações de paz junto à fronteira da Bielorrússia. Berdyansk e Enerhodar na mão dos russos

há 11 min. 13h06

Investidores cripto já doaram quase 20 milhões de dólares à Ucrânia

Os investidores e plataformas cripto aderiram à onda de solidariedade digital para com o povo ucraniano.

Até ao fim deste domingo, foram doados ao Banco Nacional sediado em Kiev, ao Ministério da Defesa e outras organizações não governamentais do país (ONG) quase 20 milhões de dólares em criptoativos, de acordo com os dados compilados pela consultora Elliptic.



As doações arrancaram horas depois da invasão da Ucrânia pelos russos na passada quinta-feira, tendo as forças ucranianas já angariado 18,9 milhões de dólares.



Mais de metade deste montante (56,4%) foi doado em bitcoin, 31,8% em ethereum, enquanto 10,9% desta carteira foi enviada em stablecoins -- criptoativos cuja cotação está diretamente correlacionada com outros ativos tradicionais, como ouro ou dólar -- e 1% em outros criptoativos.



Para tal, segundo a Eliptic, foram realizadas 15.947 transações até ontem à noite.



Paralelamente, e fora destas contas, outro grupo focado no investimento em governance descentralizada (DAO) PleasrDAO, em colaboração com o estúdio de tokens não fungíveis (NFT) Trippy Labs e o grupo russo Pussy Riot, formaram uma organização autónoma descentralizada (DAO) apelidada de UkraineDAO, que arrecadou até ao momento cerca 3,5 milhões de dólares.



Este é um novo recorde, no que toca à solidariedade cripto, já que até este acontecimento, a maior doação feita no mercado cripto foi de 4,86 milhões de dólares e traduziu-se na venda de NFT (tokens não fungíveis) para arrecadar fundos para o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.



O mercado cripto acabou por ser o método ideal para transferir dinheiro para as organizações ucraninas, depois de o banco central do país ter sido obrigado a proibir as operações de câmbio, assim como as transferência "e-money", enquanto os levantamentos em dinheiro foram limitados a 100.000 hryvnias ucranianas (cerca de 2.980 euros à taxa de câmbio atual) por dia, de forma a garantir a presença de dinheiro no país.



Desde a plataforma Patreon, às exchanges cripto FTX, liderada pelo multimilionário Sam Bankman-Fried e a Crypto.com de Kris Marszalek são várias as empresas que estão a servir de intermediárias para estas operações.



Para além do Ministério da Defesa e do banco central ucraniano, as ONG Come Back Alive, um grupo que apoia as forças armadas da Ucrânia; o Kyiv Independent, agência de notícias independente com sede na Ucrânia; a Hospitallers, uma organização voluntária que ajuda soldados ucranianos feridos e a Return Alive Foundation aceitam pagamentos em criptoativos.



Na sexta-feira, o Patreon baniu o "Come Back Alive", justificando a proibição com os princípios da plataforma. "Não permitimos que o Patreon seja utilizado para financiar armas ou atividades militares", disse a plataforma no blog.



No entanto, horas mais tarde, a ONG conseguiu voltar a arrecadar fundos, através de várias contas criadas em plataformas cripto.



No sábado, a conta oficial da Ucrânia no Twitter postou vários pedidos de doações de criptomoedas. A conta também postou a mensagem, que inclui endereços bitcoin, ethereum e tether.