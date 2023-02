E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Monjardino não vê a paz no horizonte e diz que as próximas semanas e meses na Ucrânia serão muito violentas do ponto de vista militar.





Logo no início da guerra na Ucrânia existiram tentativas de paz. Agora ninguém fala em negociações de paz. Porquê?