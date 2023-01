Ministro ucraniano do Interior entre as vítimas mortais de queda de helicóptero em Kiev

A queda de um helicóptero junto a uma creche nos arredores de Kiev, na Ucrânia, esta quarta-feira, fez dezenas de vítimas mortais, entre as quais o ministro do Interior do país, Denys Monastyrsky. Além do responsável pela pasta, também o vice-ministro, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do gabinete morreram no incidente.



No total, segundo as autoridades ucranianas, morreram pelo menos 16 pessoas, tendo o número sido revisto em baixa, depois de no início da manhã a polícia ter dado conta de 18 vítimas mortais. Entre essas, estarão também três crianças. Além das mortes, outras 29 pessoas ficaram feridas.



O helicóptero, que caiu em Brovary, era operado pelos Serviços de Emergência da Ucrânia e levava nove pessoas a bordo.



A procuradoria-geral da Ucrânia, Andrey Kostyn, admitiu que "se consideram todas as opções" sobre a queda. "Os investigadores e especialistas estão a trabalhar neste momento no local da tragédia. Estão a adotar-se medidas urgentes de investigação. Por enquanto, consideramos todas as opções possíveis sobre o acidente do helicóptero", disse através do sistema digital de mensagens Telegram.



Kostyn acrescentou que a investigação preliminar "está nas mãos do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU)" confirmando que o aparelho caiu numa zona urbana, perto de um infantário e de um edifício residencial.



"O assunto está sob o meu controlo", sublinhou o Procurador-Geral da Ucrânia.





A porta-voz da Polícia, Mariana Reva, afirmou que "as equipas de investigação estão a trabalhar no local", referindo-se aos efetivos policiais e do SBU."Estamos a fazer os possíveis para determinarmos as causas desta tragédia terrível", frisou, considerando que ainda "é cedo" para falar sobre as causas que provocaram a queda do aparelho.No mesmo sentido, o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuri Hnat, afirmou que é "cedo para se falar sobre as causas"."A comissão que integra vários especialistas em aviação está a investigar. Vai durar um ou dois dias porque estas investigações requerem tempo", disse.