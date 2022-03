Moody's corta rating da Rússia

A Moody's cortou a notação financeira da Rússia de B3 para Ca este domingo, o segundo degrau mais baixo de sua escala de classificação, perante o agravamento do risco de default.





Em causa estão as dificuldades do país em assegurar os seus compromissos financeiros para com os credores externos, face às limitações de capital existentes e decorrentes das sanções.





De acordo com a Reuters, a Moody’s antecipa que as limitações de capital do banco central irão, provavelmente, restringir os pagamentos da dívida externa do país e levarão a um default.





Na análise da Moody’s, a economia russa deverá encolher cerca de 7% em 2022 e afundar ainda mais em 2023.





Segundo uma nota da agência de notação financeira, citada pela Bloomberg, o corte no rating é "impulsionado por sérias preocupações em torno da disposição e capacidade da Rússia de pagar as obrigações".





"A opinião da Moody's é que o risco de incumprimento aumentou significativamente e que a recuperação provável para os investidores estará em linha com a média histórica, compatível com um rating Ca", frisa.