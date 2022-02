Nasce movimento global de apoio à Ucrânia a partir de Portugal

A plataforma global www.wehelpukraine.org anunciou este domingo que já está a funcionar, sendo que tem como objetivo ligar as pessoas que precisam de ajuda na Ucrânia, ou em fuga, com as pessoas e as organizações que dão apoio.O projeto arrancou em Portugal no sábado e "já mobilizou dezenas de pessoas e organizações para disponibilizar e gerir a plataforma", lê-se numa nota distribuída.Esta plataforma funcionará como "um 'Airbnb' para encontrar -- e disponibilizar - um alojamento, medicamentos e ofertas de trabalho", adianta.Está ainda disponível um 'contact center' em inglês, português e ucraniano para atendimento por telefone, 'e-mail', mensagens instantâneas, videoconferência e outros canais de comunicação.