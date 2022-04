Pedro Sánchez já chegou a Kiev para encontro com Zelensky

O líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, chegaram a Kiev esta manhã de comboio para se reunirem com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, segundo uma publicação no Twitter do ocupante do palácio da Moncloa.





De acordo com o diário espanhol El País, que já tinha avançado que Sánchez pretendia ir a Kiev, a agenda do presidente do Governo está a ser mantida sob sigilo por questões de segurança.



No entanto, há três compromissos que já foram divulgados: um almoço de trabalho, uma reunião e uma conferência de imprensa conjunta com Zelensky. O gabinete do presidente espanhol não revelou os horários dos três eventos.

Na terça-feira, durante uma visita ao centro de acolhimento de refugiados ucranianos em Málaga, Sánchez explicou que o objetivo desta viagem é transmitir a Zelensky "o compromisso inequívoco da União Europeia e do Governo e sociedade espanhóis para com a paz".

"Esta é uma guerra cruel, injusta e ilegal que condenamos. Vamos fazer de tudo o que está ao nosso alcance para garantir a paz o mais rápido possível", sublinhou o presidente do Governo que fez ainda questão de sublinhar que Espanha vai continuar a enviar ajuda humanitária e militar à Ucrânia.