Putin diz que russos controlam Mariupol. Europa e petróleo seguem no verde

07h38

Europa aponta para verde. Ásia fecha mista

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 apontam para um arranque de sessão no verde, à medida que os investidores são motivados pela "earnings season" referente aos resultados do primeiro trimestre e digerem as palavras de Pierre Wunsch, membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE).

Os futuros sobre o índice d referência europeu estão a subir 0,4%.

A Nestlé informou esta manhã em comunicado que as suas vendas cresceram 7,6% no primeiro trimestre. Os preços dos produtos oferecidos aumentaram 5,2% para refletir a inflação

O mercado está ainda a digerir as palavras proferidas por Pierre Wunsch. O membro do conselho do BCE admitiu que as taxas de juro na zona euro podem fixar-se acima de zero antes do final do ano.

Na Ásia, a sessão terminou de forma mista. O Topix valorizou 0,67% e o Nikkei somou 1,23%. Por sua vez Xangai mergulhou 2,05% e Hong Kong caiu 1,76%.