Sánchez envia ajuda militar para a Ucrânia e técnicos para o TPI

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou esta quinta-feira, durante a visita à Ucrânia, que Espanha está a enviar mais material militar para o país, assim como técnicos para ajudar o Tribunal Penal Internacional (TPI) a averigurar a existência de crimes de guerra neste conflito.

O chefe de Governo avançou que o carregamento já esta a ser transportado via marítima até um porto na Polónia, contendo 200 toneladas de munições e outros equipamentos militares, incluindo 30 camiões e mais 10 veículos leves.





"É o maior carregamento que enviámos até ao momento e mais do dobro do que foi enviado anteriormente", assegurou Sánchez durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Para além da ajuda militar, Sánchez anunciou que a Espanha vai enviar uma equipa multidisciplinar de oito técnicos do Ministério do Interior e 39 peritos forenses para apoiar o Ministério Público do Tribunal Penal Internacional, na investigação sobre a invasão russa à Ucrânia.

"Queremos que Putin pague pelos crimes que cometeu.A luta contra a impunidade é uma prioridade para Espanha", disse o primeiro-ministro.



Sánchez classificou a situação na Ucrânia como "potencial genocídio", tendo salvaguardado que "terá que ser o Tribunal Penal Internacional a certificar-se se houve genocídio ou não".

Pedro Sánchez e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, chegaram esta manhã a Kiev depois de uma viagens de duas horas de comboio.



Volodymyr Zelensky acompanhou os dois líderes políticos a realizar uma visita a Borodianka, uma região localizada na periferia de Kiev marcada pela destruição das tropas russas.



Depois de passear pelas ruas, o primeiro-ministro espanhol escreveu no Twitter que estava "comovido" com as consequências do "horror e atrocidades da guerra de Putin".