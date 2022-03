Pentágono: há tropas russas que se renderam ou sabotaram os seus veículos

Alguns dos militares russos destacados para a ofensiva na Ucrânia estão a sabotar os seus próprios veículos, por forma a não combaterem, enquanto outras unidades militares renderam-se, segundo a avaliação do Pentágono, avançam o The New York Times e a BBC, citando uma fonte militar norte-americana.O Pentágono considera que o moral é baixo nas fileiras russas, que não antecipavam uma resistência tão firme na invasão da Ucrânia.Alguns militares russos terão mesmo furado os depósitos de combustível dos seus veículos por forma a não participarem nos combates, acrescenta.A cidade portuária de Mariupol ainda não foi tomada, assinala a mesma fonte. No entanto, as forças russas já controlam as cidades de Berdyansk e Melitopol.