Redes de televisão na Rússia sofrem ataques informáticos durante desfile

Várias redes de televisão russas por cabo terão sido alvo de ataque informático enquanto decorria o desfile militar de 11 mil soldados na Praça Vermelha, em Moscovo, que assinala o Dia da Vitória.



De acordo com a agência de notícias russa Interfax, pessoas não identificadas acederam à programação das redes de televisão por cabo Rostelecom, MTS e NTV-Plus.



Enquanto milhões de russos assistiam ao desfile militar pela televisão, no lugar dos títulos dos programas dos canais, apareceram textos relacionados à guerra na Ucrânia. "Vocês têm sangue nas mãos", as "televiões e o governo estão a mentir" e "as vossas mãos estão sujas com o sangue de milhares de ucranianos e das suas crianças", foram algumas das mensagens dos piratas que passaram nas televisões.



Os piratas também atacaram a Yandex TV, segundo informações passadas por várias pessoas, que publicaram fotos na rede social Telegram a confirmar que o canal foi vítima de piratas informáticos.