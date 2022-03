Relações entre China e EUA "não devem recorrer a armas", diz Xi

Xi Jinping recordou esta sexta-feira, em conversa telefónica com Joe Biden, que "conflitos e confrontos não são do interesse de ninguém", indica a televisão estatal chinesa CCTV, citada pela Bloomberg.O presidente chinês indicou ao homólogo norte-americano que as relações entre os dois países, que são as duas maiores potências económicas mundiais, "não devem recorrer a armas" e que a comunidade internacional deve valorizar a paz e a segurança.

Xi Jinping terá sublinhado ainda que a crise na Ucrânia "não é o que queremos ver".Por sua vez, o presidente norte-americano terá instado Xi Jinping a usar a sua influência junto de Putin para o fazer terminar a invasão militar na Ucrânia.Joe Biden também terá avisado o homólogo que iria "impôr custos" a Pequim, caso apoiasse a ofensiva russa, indicou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.