China apela a que Ucrânia e Rússia negoceiem soluções

O presidente chinês Xi Jinping apelou a Vladimir Putin para que converse com os líderes da Ucrânia de forma a negociar soluções para o conflito armado que se vive desde ontem no leste europeu.A conversa telefónica entre os chefes de Estado da China e da Rússia aconteceu esta sexta-feira e foi noticiada pela televisão estatal de Pequim."Ninguém quer atacar a Ucrânia", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo em conferência de imprensa esta manhã, tendo descrito a invasão à Ucrânia como "a única opção", tendo em conta aquilo que considerou serem riscos de segurança dada a aproximação da Ucrânia às forças da NATO.Já fontes oficiais ucranianas admitiram à Reuters conversar com Moscovo, até sob os planos de adesão do país à aliança do Atlântico Norte, em esforços com vista à obtenção da paz.