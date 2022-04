Rússia alerta para "risco real" de conflito na Ucrânia originar nova Guerra Mundial

Interfax

Naquela altura, havia poucas regras escritas, mas as regras de conduta eram bastante claras: estava claro para Moscovo o que Washington estava a fazer, e para Washington estava claro o que Moscovo estava a fazer", disse.





Esta terça-feira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, visita Moscovo, onde vai encontrar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, e com Serguei Lavrov. Após a visita a Moscovo, António Guterres será recebido pelo chefe de Estado ucraniano, em Kiev, na quinta-feira, dia 28 de abril.



O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, alertou esta segunda-feira à noite, para os riscos "reais" e "consideráveis" de a guerra na Ucrânia escalar para uma Terceira Guerra Mundial. Em entrevista ao canal 1 da televisão russa, Sergei Lavrov garantiu que a Rússia está empenhada em evitar um conflito nuclear mas acusa a Ucrânia de estar a "fingir" negociar a paz."Os riscos [de uma Terceira Guerra Mundial] são agora mais consideráveis e a Rússia não querer elevar esses riscos artificialmente. Muitos gostariam que assim fosse, mas o perigo é sério, real e não devemos subestimá-lo", referiu Sergei Lavrov, em entrevista ao canal de televisão, segundo declarações citadas pela agência de notíciasPara o chefe da diplomacia russa, a atual situação internacional se vive com o conflito na Ucrânia é "semelhante" à crise dos mísseis de Cuba em 1962, que ficou para a história como um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Também na altura, face à tensão crescente entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética (atual Rússia) chegou a temer-se o início de um conflito nuclear à escala mundial, o que acabou por não acontecer.Agora, Sergei Lavrov garante que a Rússia está empenhada em prosseguir as negociações de paz com Kiev para pôr fim ao conflito na Ucrânia, que já dura há mais de dois meses, mas que não tem certezas de que essa seja a intenção do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky."[Volodymyr Zelensky] é um bom ator. Se ouvirem com verdadeira atenção o que ele diz, vão encontrar milhares de contradições", acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.