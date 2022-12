Rússia colheu 949 milhões de euros em trigo ucraniano este ano, diz NASA

A Rússia colheu cerca de 1.000 milhões de dólares (949 milhões de euros) em trigo ucraniano desde o início do ano, o que corresponde a aproximadamente 5,8 toneladas deste cereal, segundo dados da NASA."A análise mostrou que 5,8 milhões de toneladas de trigo foram colhidas em áreas que não estavam sob o controle ucraniano. Isto representa uma perda de 1.000 milhões de dólares", lê-se numa nota publicada no 'site' do NASA Harvest, o programa de agricultura e segurança alimentar da agência aeroespacial dos Estados Unidos.O NASA Harvest inclui dados de satélite e modelos produzidos em colaboração com agências parceiras.No total, a colheita de trigo ucraniano ascendeu a 27 milhões de toneladas este ano, abaixo do recorde de 33 milhões de toneladas, registado em 2021.Citado na mesma nota, o investigador e consultor do NASA Harvest Joseph Glauber referiu que a estabilização do preço global do trigo no verão pode ser justificada pela diminuição da procura e aumento da oferta.Ainda assim, alertou que tal não significa que a "crise alimentar acabou", notando que os "preços internacionais dos alimentos permanecem historicamente altos".