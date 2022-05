Rússia expulsa 5 diplomatas portugueses

O ministério dos negócios estrangeiros russo declarou esta quinta-feira "persona non grata" 5 representantes do estado português no país.



A notícia está a ser avançada pela agência de notícias russa RIA e já foi confirmada pelo Governo português. Os funcionários têm um prazo de 15 dias para deixar a Rússia.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal afirma que "a Embaixadora de Portugal em Moscovo foi esta manhã [quinta-feira] chamada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, tendo sido informada da expulsão de 5 funcionários da embaixada, que terão de abandonar a Rússia no prazo de 14 dias". "O Governo português repudia a decisão das autoridades russas, que não tem qualquer justificação que não seja a simples retaliação. Ao contrário dos funcionários russos expulsos de Portugal, estes funcionários nacionais levavam a cabo atividades estritamente diplomáticas, em absoluta conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", acrescenta a mesma nota do governo português.

Esta decisão surge um dia depois da Rússia ter anunciado a expulsão de 27 diplomatas espanhóis, 24 italianos, 34 franceses e vem na sequência da expulsão, em abril, de 10 funcionários da embaixada russa de Portugal e de mais de 300 por toda a Europa.



