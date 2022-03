Rússia pode proibir exportações de cereais a partir de amanhã e até 30 de junho

A Rússia poderá suspender as exportações de trigo, centeio, milho e cevada já a partir desta terça-feira e até 30 de junho, noticia a agência russa Interfax citando o Ministério da Agricultura."O Ministério da Agricultura e o Ministério do Comércio prepararam uma proposta de decreto governamental que introduz uma proibição temporária da exportação dos principais cereais entre 15 de março e 30 de junho", indicou o Ministério da Agricultura, segundo a agência russa.A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, contando com o Egito e Turquia como principais destinos.A medida surge após, na semana passada, o Ministério da Economia ter indicado que a Rússia iria suspender as exportações de cereais para os países vizinhos da ex-URSS até final de agosto para reforçar a sua segurança alimentar.