Turquia vai restringir passagem de navios de guerra russos

A Turquia decidiu restringir o acesso de navios de guerra russos aos estreitos sob controlo turco que dão acesso ao Mar Negro, avança a Bloomberg citando dois oficiais turcos conhecedores do tema.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já tinha indicado antes que iria "exercer" a autoridade sobre os estreitos conferida à Turquia na Convenção de Montreux, em 1936.





Os estreitos sob controlo turco dão acesso ao Mediterrânero à frota russa no Mar Negro.



Agora, Ancara decidiu impedir navios de guerra russos que tentem entrar no Mar Negro, com exceção dos que se encontrem de regresso às suas bases de origem.



A Turquia considera que não existe necessidade de fazer um anúncio formal depois de já ter considerado que a invasão da Ucrânia é um ato de guerra, um dos requisitos legais para usar a prerrogativa prevista na Convenção de Montreux.



A decisão turca, contudo, poderá não ter um impacto significativo no desenrolar da guerra, nota a Teneo Intelligence, citada pela Bloomberg. Isto porque, antes da ordem de Putin para invadir a Ucrânia, vários navios russos foram reposicionados para o Mar Negro.



"Nem um único navio russo atravessou os estreitos do Bósforo e dos Dardanelos desde o início do conflito na Ucrânia", refere a Teneo.