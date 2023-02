Ucrânia: Líder checheno quer criar empresa militar privada de mercenários

Leia Também Mercenários russos do grupo Wagner movem-se pelo brilho dos diamantes

O líder checheno, Ramzan Kadyrov, afirmou este domingo que quer criar a sua própria companhia de mercenários, por considerar necessárias as empresas militares privadas face ao trabalho desenvolvido pelo grupo Wagner na campanha militar na Ucrânia."Já podemos dizer com confiança que [o grupo] Wagner demonstrou a sua eficácia em termos militares e marcou uma posição no debate sobre a necessidade de empresas militares privadas", argumentou Kadyrov, numa mensagem publicada na rede Telegram.O líder da república russa, cujos homens também estão a lutar na Ucrânia e foram particularmente notados durante o cerco à cidade portuária de Mariupol, na primavera de 2022, sublinhou que "essas formações profissionais são necessárias" apesar de os mercenários não serem legalmente permitidos na Rússia."Portanto, quando terminar o meu trabalho no serviço público, pretendo ser um sério concorrente do nosso querido irmão Yevgeny Prigozhin [o fundador do grupo Wagner] e criar uma empresa militar privada", escreveu.Kadyrov acrescentou que se alegra com todos os "sucessos do Wagner" na campanha militar, já que os combatentes, inicialmente ignorados pelo Ministério da Defesa nos seus relatórios diários de guerra e depois descritos como "voluntários", conseguiram alcançar "resultados muito impressionantes".Os mercenários foram essenciais nas batalhas da Rússia em Donbass.O líder checheno é um dos maiores defensores da campanha de guerra da Rússia na Ucrânia, mas nos últimos 12 meses também criticou algumas decisões militares do Ministério da Defesa, apontando falhas no terreno e posições que considerou erradas.O grupo Wagner é um grupo privado, criado por um homem de confiança do Presidente Vladimir Putin, que se dedica a combater em conflitos nos quais a Rússia é parte interessada.Tornou-se influente em África, onde tem promovido a desinformação russa, construindo alianças com governos e obtendo acesso a petróleo, gás, ouro, diamantes e minerais valiosos.O grupo mercenário instalou-se, nas últimas semanas, na parte oriental da Ucrânia, na região do Donbass, onde, segundo Moscovo, conseguiu avanços significativos para o exército russo.PMC // ROCLusa/fim