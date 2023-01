Mercenários russos do grupo Wagner movem-se pelo brilho dos diamantes

Os mercenários russos do grupo Wagner ganharam notoriedade com a guerra na Ucrânia, mas há muito que eles são braço armado de Vladimir Putin, sobretudo em África. O grupo não se chama Wagner por acaso. Usa o apelido do antigo compositor de música clássica, Richard Wagner, um dos preferidos de Adolf Hitler, por quem Dmitriy Utkin, antigo oficial do Exército e líder operacional do grupo, nutre admiração.

...