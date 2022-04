Segundo fontes europeias da agência financeira, a Comissão Europeia disse a diplomatas que está a trabalhar num instrumento europeu focado nas necessidades de longo prazo do país, em vez de uma ferramenta multilateral, uma vez que o bloco vai assegurar a maior parte dos custos.



A União Europeia está a planear criar um fundo de solidariedade para financiar a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra, atirando a maioria dos custos desse fundo para os Estados-membros, escreve a Bloomberg nesta terça-feira, 19 de abril.Segundo fontes europeias da agência financeira, a Comissão Europeia disse a diplomatas que está a trabalhar num instrumento europeu focado nas necessidades de longo prazo do país, em vez de uma ferramenta multilateral, uma vez que o bloco vai assegurar a maior parte dos custos. Desenhado com base no fundo de recuperação do pós-covid-19, este mecanismo poderá financiar investimentos e reformas acordadas com o governo ucraniano, mas ainda não é claro quanto é que seria providenciado, através de empréstimos ou subvenções, e o braço executivo da UE não quer pôr um preço no fundo, mas disse aos embaixadores que a ferramenta pode chegar às centenas de milhares de milhões de euros em décadas.



Leia Também “Atrocidades” em Bucha pressionam reforço de sanções à Rússia



Em cima da mesa, e embora ainda possa parecer cedo para falar sobre a recuperação - quando as forças militares da Rússia ainda atacam cidades ucranianas -, está o problema da corrupção no país, e a falta de mecanismos robustos de controlo, que a Comissão quer avaliar, em conjunto com o Banco Mundial.



O Governo ucraniano estima que a destruição pelas forças russas chegue a um bilião de dólares. Muita da ajuda inicial será direcionada para reconstruir infraestrutura e para apoiar a provisão de serviços públicos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o seu governo precisa entre 5 mil milhões e 7 mil milhões de dólares por mês para cobrir salários e outras despesas sociais.



Leia Também UE admite estender prazos para poder gastar 190 mil milhões Desenhado com base no fundo de recuperação do pós-covid-19, este mecanismo poderá financiar investimentos e reformas acordadas com o governo ucraniano, mas ainda não é claro quanto é que seria providenciado, através de empréstimos ou subvenções, e o braço executivo da UE não quer pôr um preço no fundo, mas disse aos embaixadores que a ferramenta pode chegar às centenas de milhares de milhões de euros em décadas.Em cima da mesa, e embora ainda possa parecer cedo para falar sobre a recuperação - quando as forças militares da Rússia ainda atacam cidades ucranianas -, está o problema da corrupção no país, e a falta de mecanismos robustos de controlo, que a Comissão quer avaliar, em conjunto com o Banco Mundial.O Governo ucraniano estima que a destruição pelas forças russas chegue a um bilião de dólares. Muita da ajuda inicial será direcionada para reconstruir infraestrutura e para apoiar a provisão de serviços públicos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o seu governo precisa entre 5 mil milhões e 7 mil milhões de dólares por mês para cobrir salários e outras despesas sociais.

A Comissão Europeia também está a ponderar a extensão de garantias para apoiar as empresas. A Ucrânia estima que um terço das empresas pararam completamente as suas atividades e que 45% reduziram a sua produção. A guerra atingiu especialmente o setor agrícola, uma vez que grandes partes do território não podem ser usadas e os agricultores enfrentam custos elevados e as exportações foram travadasAlguns Estados-membros, como a Suécia e a Eslovénia sugeriram avançar com formas de redirecionar os fundos russos para a Ucrânia, por exemplo através da tributação dos lucros extraordinários que decorrem do aumento do preço da energia. O bloco europeu já desembolsou cerca de 600 milhões de euros em empréstimos desde que a guerra começou e admite aprovar um envelope semelhante neste verão.Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um pacote de 1,4 mil milhões de dólares em financiamento de emergência para a Ucrânia.