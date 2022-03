Leia Também UE pode reduzir em mais de um terço importações de gás natural russo num ano

A União Europeia poderá revelar na próxima semana um plano para emitir dívida conjunta em grande escala para financiar os custos do bloco dos 27 com a área da energia e também da defesa. A informação é avançada pela agência Bloomberg esta terça-feira.A proposta, cujos detalhes ainda estão a ser negociados, diz a Bloomberg, poderá ser apresentada depois de os responsáveis europeus realizarem uma cimeira de urgência em Versalhes, em França, esta quinta e sexta-feira, dias 10 e 11 de março, respetivamente. A informação avançada dá conta de que os líderes europeus estarão ainda a finalizar pontos sobre como poderá funcionar esta venda de dívida e qual é o montante a atingir.A acontecer, esta emissão surgirá depois de a UE ter emitido dívida conjunta pela primeira vez no valor de 1,8 biliões de euros com o objetivo de financiar o pacote de recuperação das economias europeias no contexto da pandemia de covid-19. Agora, a União Europeia pretende recorrer a uma ação do género para renovar a sua infraestrutura militar e energética, na sequência do ataque da Rússia à Ucrânia."Temos de encontrar novas ferramentas para abordar as novas questões que esta crise coloca à nossa frente", já havia avançado o comissário Europeu Paolo Gentiloni, esta segunda-feira.A notícia deu algum alento às bolsas europeias, que passaram de perdas a ganhos. Já olhando para os juros das dívidas soberanas, as bunds alemãs sobem 8,1 pontos base nesta altura, para 0,058%, enquanto os juros de Itália a dez anos aliviam 5,1 pontos base para 1,54%.