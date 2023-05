Zelensky diz que não precisa de mediadores mas de uma "paz justa"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje à televisão italiana RAI que respeita o Papa Francisco, mas que a Ucrânia não precisa de mediadores, a propósito de relatos de um plano de paz secreto do Vaticano.

"Com todo o respeito por Sua Santidade, não precisamos de mediadores, precisamos de uma paz justa", disse Zelensky numa edição especial do programa Porta a Porta, segundo a agência noticiosa ANSA.

O Papa Francisco e Zelensky estiveram hoje reunidos, no Vaticano, num encontro que durou cerca de 40 minutos, tendo discutido assuntos relacionados com "a situação humanitária e política na Ucrânia, causada pela atual guerra", segundo um comunicado do Vaticano.