O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está este domingo na Alemanha, estando reunido com o primeiro-ministro Olaf Scholz.

Trata-se da primeira visita à Alemanha desde o início da invasão russa e acontece depois de o governo de Scholz ter anunciado que quer entregar novas armas à Ucrânia no valor de 2.700 milhões de euros.





Segundo o Der Spiegel, o chanceler alemão deu as boas-vindas a Zelensky na chancelaria, tendo o Presidente ucraniano sido recebido com honras militares.



Na conferência de imprensa conjunta, Olaf Scholz expressou o apoio da Alemanha à Ucrânia. "Já o disse muitas vezes e repito-o aqui hoje: Iremos apoiar-vos enquanto foi necessário", afiançou.



Na rede social Twitter, o Presidente ucraniano também agradeceu o apoio dado pelos alemães.

I thank Germany for the largest military aid package since the beginning of the full-scale Russian invasion.



German air defense systems, artillery, tanks and infantry fighting vehicles are saving Ukrainian lives and bringing us closer to victory.



Germany is a reliable ally!… — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 14, 2023







Antes, Volodymyr Zelensky encontrou-se com o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, no Palácio de Bellevue onde deixou uma forte mensagem no livro de visitas da Presidência alemã. "No momento mais desafiante da historia moderna da Ucrânia, a Alemanha demonstrou ser um verdadeiro amigo e fiel aliado ", escreveu. "Juntos venceremos e devolveremos a paz à Europa", sublinhou.



Quando chegou à Alemanha, Zelensky publicou uma pequena nota no Twitter

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

No sábado, Zelensky esteve em Roma, onde se reuniu com o Papa Francisco, no Vaticano. Após o encontro com o Sumo Pontífice, o Presidente da Ucrânia deu uma entrevista à televisão italiana RAI onde afirmou que respeita o Papa Francisco, mas que a Ucrânia não precisa de mediadores, a propósito de relatos de um plano de paz secreto do Vaticano.

"Com todo o respeito por Sua Santidade, não precisamos de mediadores, precisamos de uma paz justa", disse Zelensky numa edição especial do programa Porta a Porta, segundo a agência noticiosa ANSA.



(notícia atualizada às 11h22 com declarações da conferência de imprensa conjunta entre Scholz e Zelensky)