Volodymyr Zelensky falou esta quinta-feira ao Parlamento português, através de videoconferência, numa sessão solene que contou com a presença das principais figuras do Estado português.



O Presidente ucraniano sublinhou que os habitantes do país estão a ser "torturados", acusando os ocupantes russos "de estarem a matar por diversão". Zelensky avançou que foram encontrados 1.126 corpos de civis ucranianos, 40 deles crianças.



"Isto está a acontecer na Ucrânia em 2022", frisou, acrescentando que até à data ainda não foi descoberta a totalidade dos corpos. Especificamente sobre Mariupol, que Putin disse que já está dominada pelos russos, Zelensky diz que "não há uma única habitação inteira", descrevendo a cidade como "um inferno".



Santos Silva: luta da Ucrânia “é a de toda a Europa pela liberdade” Leia Também



Garantindo que os ucranianos estão a lutar pela "sobrevivência", o líder ucraniano também alertou que "as nossas pessoas não são refugiadas", pedindo aos portugueses para imaginar o que aconteceria se toda a população portuguesa de 10 milhões tivesse de fugir.



Zelensky foi convidado para falar no Parlamento português, contando já com mais de duas dezenas de intervenções feitas em parlamentos a nível global.



Nesta intervenção, onde o Presidente ucraniano agradeceu em diversas ocasiões o apoio dos portugueses, instou ainda Portugal a "ajudar a Ucrânia, através do aceleramento das sanções e também de armamento". Zelensky frisou que o país precisa de "armamento pesado" para se conseguir defender desta ofensiva da Rússia.



"Depois da Ucrânia, [os russos] vão tentar fazer isto na Moldávia, na Geórgia, nos países bálticos. Nós podemos parar a ditadura da Rússia". E, nesta intervenção, feita poucos dias antes do aniversário de 48 anos da Revolução de abril, Zelensky referiu que os portugueses "sabem o que a Ucrânia está a passar". "Vocês sabem o que acontece numa ditadura."



Na lista de pedidos de Zelensky nesta intervenção não ficou de fora o embargo do petróleo da Rússia. "Espero que defendam também o embargo do petróleo da Rússia", pediu, acrescentando também um pedido para que Portugal "defenda a independência, soberania e segurança e que possa transmitir essa mensagem a todos os países falantes de português". "Lutem contra a influência russa nos países que vos são próximos".



Pedido de apoio no "caminho para a UE"

A primeira fase do questionário para a análise do estatuto de candidata da Ucrânia à União Europeia já está concluída, de acordo com o anúncio feito pelo país no início desta semana. Com Bruxelas a prometer uma análise célere ao processo, a contrariar os habituais procedimentos, a Ucrânia procurou apoio junto do Parlamento português.





"Esperemos que em breve consigamos ter o estatuto de candidato da União Europeia. Peço-vos mais uma vez, apoiem-nos nesse caminho. Estão no canto mais oeste e nós na parte mais leste. Sabemos que regras devem existir na Europa de uma ponta a outra", disse Zelensky.



(notícia atualizada às 17:46)