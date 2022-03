Zona de exclusão aérea na Ucrânia? Para já não, mantém a NATO

Leia Também Zelensky pede para União Europeia decidir agora adesão do seu país

Leia Também Reino Unido apela a reforço da NATO na fronteira da Ucrânia

Após o ataque à central nuclear de Zaporizhia, o presidente ucrâniano voltou a apelar esta madrugado à NATO para considerar os céus da Ucrânia como "zona de exclusão aérea" ("no fly zone" em inglês)."Sobrevivemos a uma noite que podia ter parado a história", indicou Volodymyr Zelenskiy numa mensagem vídeo publicada nas redes sociais. "As tropas russas sabiam o que estavam a atacar. É terror a um nível nunca visto." O presidente sublinhou que Moscovo está a disparar contra alvos civis, tendo já provocado 47 baixas na região de Chernihiv, a norte da capital do país, e pediu novamente à NATO para interditar os céus da Ucrânia.Só que a aliança não parece inclinada a tomar essa medida. O ministro dos negócios estrangeiros da República Checa, Jan Lipavsky, reiterou a posição da NATO, à entrada de uma reunião da organização, esta manhã, em Bruxelas."Uma zona de exclusão aérea significaria que a NATO participaria no conflito, uma vez que teriam de ser a suas forças a assegurá-la", explicou o responsável, adiantando que a posição atual da aliança era a de fornecer meios à Ucrânia para o país se conseguir defender do exército russo.Apesar da NATO ter forças prontas nas fronteiras do leste europeu, tem evitado enviá-las para a frente do combate, na Ucrânia, temendo um escalar do conflito para a escala mundial, numa altura em que um possível uso de armamento nuclear tem levantado receios nos líderes mundiais."A nossa aliança é de defesa. Nós não procuramos o confronto", assegurou o secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, também antes do encontro. "Contudo, se o conflito vier até nós, estamos prontos. Vamos defender cada polegada de território da NATO."Depois de Bruxelas, na Bélgica, Blinken passará por vários países que fazem fronteira tanto com a Ucrânia como com a Rússia, como a Polónia, Moldávia, Lituânia, Letónia e Estónia.