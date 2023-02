Acordo de Windsor "marca um novo capítulo" nas relações entre a UE e Reino Unido

"Um novo capítulo" nas relações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, um resultado "extraordinário". Bruxelas e Londres chegaram a acordo sobre o protocolo da Irlanda que alivia toda burocracia na fronteira da Irlanda do Norte com o resto da UE.



"O acordo de Sexta-feira Santa perdurou e o acordo de hoje preserva esse equilíbrio", afirmou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no final do encontro com Ursula von der Leyen em Windsor.





"Sabíamos que não seria fácil e teríamos de ouvir as preocupações da população da Irlanda do Norte. Sabíamos que conseguiríamos este acordo", afirmou por seu lado a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.





Acredito que agora podemos abrir um novo capítulo na nossa parceria. As relações entre a UE e o Reino Unido saem mais fortes, como parceiros próximos, ombro a ombro agora e no futuro. Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia acrescento que "podemos orgulharmo-nos de ter alcançado este acordo de princípio. o acordo de Windsor vai permitir um novo capítulo nas nossas relações e vamos trabalhar nas soluções do povo da Irlanda e Irlanda do Norte".





Juntos, alterámos o protocolo original e anunciamos o novo acordo de Windsor. O acordo de hoje proporciona um fluxo comercial regular em todo o Reino Unido, protege o lugar da Irlanda do Norte na nossa união e salvaguarda a soberania do povo da Irlanda do Norte. Rishi Sunak

As barreiras comerciais entre os dois blocos são aliviadas, permitindo um fluxo comercial sem bloqueios e com menos burocracia. Por exemplo, os novos medicamentos podem ser introduzidos no mercado da Irlanda do Norte em simultâneo com o resto do Reino Unido. A fronteira marítima



O protocolo da Irlanda do Norte tem sido uma das tarefas mais difíceis para Sunak desde que tomou posse como primeiro-ministro em outubro, depois do breve mandato de Liz Truss.





O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido no pós-Brexit tem representado um ponto de tensão entre Bruxelas e Londres. Este protocolo, negociado em simultâneo com o tratado do Brexit, mantém a Irlanda do Norte – que tem a única fronteira terrestre britânica com a UE – no mercado único europeu, prevendo, em simultâneo, controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.



O protocolo tem como objetivo preservar a integridade do mercado único europeu e o acordo de paz de 1998, que pôs termo a 30 anos de conflito na Irlanda, evitando o regresso de uma fronteira alfandegária formal entre a República da Irlanda (membro da UE e que ocupa grande parte da ilha) e a Irlanda do Norte (região sob soberania do Reino Unido e que ocupa a restante parte da ilha da Irlanda, a nordeste).



O Reino Unido decidiu legislar para reverter unilateralmente as disposições aduaneiras do protocolo, o que levou a UE a encetar novas negociações em 2022. Londres exige à UE que facilite os controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.



(Notícia atualizada às 16h40)