Alemanha caminha para nova recessão após contração "entre 0,5% e 1%" no final de 2021

Leia Também Alemanha critica Comissão Europeia por considerar energia nuclear como sustentável

Andreas Scheuerle, economista da gestora de ativos Dekabank, vê a economia alemã a cair 0,8% entre janeiro e março, e só antecipa um regresso ao crescimento a partir do segundo trimestre.Aline Schuiling, economista sénior do banco de investimentos ABN Amro, concorda que "a situação económica não parece estar a melhorar em 2022" na Alemanha. "Não vai demorar muito para o país entrar em recessão, mas se os receios em torno da ómicron diminuirem durante o primeiro trimestre, a queda no crescimento pode vir a ser um pouco menor do que no final de ano passado", sublinha.