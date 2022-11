PIB alemão cresce mais no que previsto no terceiro trimestre

O produto interno bruto (PIB) da Alemanha cresceu mais no terceiro trimestre do que previsto, apesar da crise energética e inflação que pesam sobre a maior economia da Europa, de acordo com dados oficiais finais publicados esta sexta-feira.O crescimento alemão foi de 0,4% entre julho e setembro, indicou o instituto de estatística Destatis, após ter anunciado um aumento de apenas 0,3% no final de Outubro."Apesar das difíceis condições económicas, com a pandemia do novo coronavírus, as cadeias de abastecimento perturbadas, a inflação e a guerra na Ucrânia, a atividade económica está a crescer", comentou o Destatis em comunicado.No segundo trimestre, o indicador tinha estagnado, a 0,1%, após um aumento de 0,8% entre janeiro e março.Segundo o instituto, foi impulsionado pelo "consumo privado", que continuou a beneficiar do "levantamento das restrições relacionadas com o coronavírus", apesar da inflação, que excede 10% no país.Apesar deste resultado, as perspetivas para o país permanecem sombrias, uma vez que a crise energética está a pesar sobre o setor transformador, em particular.O governo espera assim que o PIB da Alemanha caia já no próximo trimestre, e prevê uma recessão de 0,4% em 2023.