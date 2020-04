Áustria vai aliviar carga fiscal de trabalhadores e carregar nos impostos de multinacionais

O chanceler austríaco pretende que também a UE combata as práticas fiscais injustas das grandes multinacionais.

O governo austríaco, que começou a aliviar as restrições impostas devido à pandemia, vai garantir um alívio fiscal para os trabalhadores com rendimentos baixos e médios e pressionar as multinacionais para que paguem mais impostos, disse esta segunda-feira o chanceler Sebastian Kurz.