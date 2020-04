Industriais de carnes “não se aproveitaram" da covid-19 para subir preços

A associação que representa 70% do abate de carne em Portugal contabiliza “quebras de vendas e de produção até 80%” nas empresas, que “de forma geral” estão a suportar o aumento dos custos de produção.

As pequenas e médias empresas de carnes estão a ser as mais afetadas pela pandemia de covid-19, com "quebras de vendas e de produção até 80%", sendo que a redução da comercialização está a fazer sentir-se sobretudo nos produtos de valor mais elevado por quilo.