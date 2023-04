Balança corrente da UE passou de défice para excedente no último trimestre de 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No último trimestre do ano passado, a balança corrente da balança de pagamentos da UE alcançou um excedente de 10,5 mil milhões de euros, o equivalente a 0,3% do PIB, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.





Este número sucede a um défice de 80,4 mil milhões de euros no terceiro trimestre do ano passado, e um excedente de 67,2 mil milhões de euros no quarto trimestre de 2021.





Entre os 27 Estados-membros, Portugal coloca-se do lado dos países que registaram um excedente entre outubro e dezembro do ano passado, em concreto um superavit de 0,1 mil milhões de euros, ocupando assim a nona posição da tabela.





O défice da balança de bens diminuiu de 74,1 mil milhões para 17,5 mil milhões, enquanto na balança de serviços o excedente aumentou de 20,6 mil milhões para 64,2 mil milhões.





Por sua vez, o défice de rendimento primário cresceu de 5,5 mil milhões para 11,3 mil milhões, enquanto o défice de rendimento secundário aumentou de 21,5 mil milhões para 25 mil milhões.





Por fim o défice da balança de capital encurtou-se de 7,1 mil milhões para cerca de mil milhões de euros.





Numa análise por relação entre UE e Estados externos à organização, o bloco registou um excedente na balança corrente face ao Reino Unido de 38 mil milhões de euros, o superavit mais elevado.





Suíça (28,5 mil milhões de euros), Canadá (16 mil milhões de euros), EUA (9,5 mil milhões de euros), Hong Kong (7,5 mil milhões de euros), Japão (5,6 mil milhões de euros), jurisdições financeiras "offshore"(5,5 mil milhões de euros) e Índia (2,4 mil milhões de euros) ocupam o resto da tabela por ordem de excedente.





Já do lado do défice, o mais expressivo foi face à China (-57,7 mil milhões de euros), seguido da Rússia (-13,0 mil milhões de euros) e do Brasil (-3,1 mil milhões de euros).





Investimento direto da UE em queda

Os ativos de investimento direto da UE diminuíram no quarto trimestre de 2022 em 376,4 mil milhões de euros e os passivos de investimento direto registaram uma queda de 389,9 mil milhões de euros, ou seja o grupo dos 27 foi para o resto do mundo um investidor líquido de 13,6 mil milhões.