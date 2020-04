A proposta do Bloco surge na sequência do pacote aprovado na semana passada pelo Eurogrupo para medidas de proteção aos Estados, trabalhadores e empresas num valor de 540 mil milhões de euros, que Marisa Matias classifica de "fracasso" por se tratar de um "pacote de endividamento com austeridade associada".



Nesse sentido, e porque nas conclusões da reunião dos ministros das Finanças ficou em aberto a discussão da criação de um fundo para financiar a retoma, os bloquistas sugerem que tal instrumento não represente mais dívida para os países e que o acesso ao mesmo não implique qualquer "dano reputacional" como acontece com o recurso à linha de crédito cautelar do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).



(Notícia em atualização)

O Bloco de Esquerda defende que a resposta económica à pandemia acordada no Eurogrupo é manifestamente insuficiente e, como tal, considera necessário avançar com um pacote capaz de financiar "políticas contracíclicas", o qual deve ter uma dimensão situada entre 750 mil milhões e 1,47 biliões de euros, dependendo do tamanho da recessão em 2020. Os bloquistas esperam que o Governo tenha em conta esta proposta no âmbito da negociação que decorrerá, a 23 de abril, no Conselho Europeu.A proposta apresentada esta terça-feira pelos eurodeputados Marisa Matias e José Gusmão será entretanto entregue ao Governo e assumirá ainda a forma de resolução para votação, no final desta semana, no Parlamento Europeu.