A cedência da Holanda foi instrumental para desbloquear o acordo, uma vez que aceitou suavizar as condições de acesso à linha de crédito cautelar (ECCL) do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), desde que esse dinheiro sirva para financiar exclusivamente custos "diretos ou indiretos" com o setor da saúde, nomeadamente em despesas com "saúde, cura e prevenção" da Covid-19.Haia tinha como um dos cavalos de batalha assegurar que o financiamento do MEE serviria apenas para despesas médicas, sendo que acabou por abdicar das pretendidas condições económicas associadas ao MEE, hipótese que Itália rejeitava liminarmente.Foi precisamente o braço de ferro entre Itália e Holanda que impediu um acordo na reunião de terça-feira, que se prolongou durante 16 horas. Esta tarde, segundo o Politico, a estes dois países juntaram-se a França, a Alemanha e a Espanha para discussões privadas que acabaram por desbloquear o impasse e, de arrasto, atrasar o início deste encontro do Eurogrupo em formato alargado com cerca de cinco horas de atraso. Seja como for, o eixo franco-alemão serviu de ponte entre Haia e Roma e reafirmou o papel de farol do bloco europeu.Os países que recorrerem a este mecanismo ficam apenas comprometidos com a prossecução de políticas de consolidação orçamental no âmbito das regras já existentes do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) - que estão atualmente suspensas para dar maior capacidade de resposta à crise - e no âmbito da coordenação do Semestre Europeu. Aos países que não integram a Zona Euro, o mecanismo de apoio financeiro às balanças de pagamentos prestará o apoio necessário.Estas linhas de crédito disponibilizadas pelo fundo de resgate do euro, adaptadas ao "desafio concreto" de resposta à crise sanitária, estarão disponíveis num espaço de duas semanas após aprovação pelo Conselho Europeu e permitirão contrair empréstimos em condições favoráveis até 2% do PIB de cada um dos 27 Estado-membros, num valor total próximo de 240 mil milhões de euros (Portugal tem direito a cerca de 4 mil milhões). Este instrumento estará disponível até que a pandemia tenha sido superada.São três as redes de segurança apresentadas em conferência de imprensa como a "resposta comum e coordenada às necessidades europeias", nas palavras de Paolo Gentiloni, comissário para os Assuntos Económicos. Além do acesso ao MEE como "rede de segurança para os Estados-membros", o também ministro português das Finanças confirmou haver acordo para os instrumentos destinados a apoiar trabalhadores e empresas.Para ajudar trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes a enfrentar esta "pressão sem precedentes", será lançado o instrumento "temporário" SURE (proposto pela Comissão Europeia), que permitirá emprestar até 100 mil milhões de euros aos países mais afectados.A outra rede de segurança prende-se com a o apoio a empresas em dificuldades, mas sobretudo vocacionado para as PME. O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai lançar linhas de crédito de 200 mil milhões de euros para "criar um escudo pan.europeu" de apoio ao tecido empresarial, disse Centeno.Mesmo depois de, na terça-feira, tido sido bem acolhida a ideia francesa relativa à criação de um fundo de recuperação económica específico para reagir às consequências da pandemia para a economia, o modelo de financiamento causou divisões.Foi o próprio Mário Centeno a notar que enquanto alguns Estados-membros pretendem financiar este instrumento mediante emissão de dívida conjunta, outros defendem que é preciso continuar a trabalhar para serem encontradas fórmulas "alternativas". Se no primeiro caso estão certamente incluídos países como Itália, França, Espanha e Portugal, no segundo estarão Holanda, Alemanha, Áustria e Finlândia.

(Notícia em atualização)