Brexit: Negociadores da UE e Reino Unido preocupados com falta de tempo

Os negociadores-chefe da União Europeia, Michel Barnier, e britânico, David Frost, manifestaram hoje preocupação com a falta de tempo para ultrapassar divergências entre o Reino Unido e a UE para chegar a um acordo pós-'Brexit'."Para se chegar a um acordo, essas diferenças terão de ser superadas nas próximas semanas", sublinhou o francês num comunicado, após o fim, em Bruxelas, da nona e última ronda de negociações atualmente agendadas.Barnier referiu "divergências importantes" sobre as pescas, o mecanismo de governação do futuro acordo e os compromissos para garantir condições de concorrência equitativas entre o Reino Unido e o continente europeu.Já David Frost urgiu a UE a "ir mais longe antes" para chegar a um entendimento e manifestou-se "preocupado" com o pouco tempo existente até ao Conselho Europeu de 15 de outubro, data que Londres determinou como limite para chegar a um acordo."No domínio das pescas, o fosso entre nós é, infelizmente, muito grande e, sem mais realismo e flexibilidade por parte da UE, corre o risco de ser impossível transpor. Estas questões são fundamentais para nosso futuro estatuto como país independente", salientou.A questão dos apoios estatais também continua sem consenso, mas Frost disse que os "contornos de um acordo são visíveis" em áreas como o comércio de bens e serviços, transporte, energia, segurança social e participação em programas da UE e potenciais avanços no domínio da segurança.Para tentar ultrapassar os impasses, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vão reunir-se no sábado à tarde por videoconferência para negociações bilaterais.O porta-voz de Ursula von der Leyen informou, através da rede social Twitter, que o encontro virtual que servirá para fazer um "balanço das negociações e discutir os próximos passos".A presidente da Comissão Europeia disse posteriormente que a UE continua a querer chegar a um acordo comercial com o Reino Unido, mas "não a qualquer preço"."Há uma questão de equidade", disse, explicando que se o Reino Unido quer acesso ao mercado único, tem de cumprir as suas regras.Na quinta-feira, a Comissão Europeia decidiu instaurar um procedimento de infração contra o Reino Unido por causa de uma proposta de lei controversa que anula parcialmente o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE).A ausência de um acordo resultará em tarifas aduaneiras no comércio entre o Reino Unido e o bloco europeu a partir de 1 de janeiro de 2021.