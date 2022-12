Bruxelas anuncia apoio energético à Ucrânia

Leia Também UE ajudará no restabelecimento do fornecimento de energia à Ucrânia, diz Von der Leyen

A União Europeia (UE) vai fornecer geradores de energia à Ucrânia, numa altura em que o país enfrenta temperaturas abaixo de zero e não tem conseguido assegurar acesso a eletricidade, aquecimento e água aos cidadãos.O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que adiantou também que a UE vai estabelecer um "hub" (rescEU, na sigla em inglês) de saúde e energia na Polónia aberto a doadores de qualquer país, em parceria com os países do G7. A União vai ainda doar lâmpadas para economizar energia o valor de 30 milhões de euros.Este novo pacote de assistência energética através do mecanismo de proteção civil da União inclui 40 geradores de grande dimensão para fornecer energia a 30 hospitais. E 100 pequenos e médios geradores fornecidos por França, 23 da Alemanha e 19 da Eslováquia. A Lituânia e a Polónia forneceram ainda transformadores e sistemas de emergência energética.Desde o início da guerra a UE já mobilizou cerca de 800 geradores para a Ucrânia, revelou também von der Leyen.Na segunda-feira, responsáveis norte-americanos revelaram que o primeiro equipamento energético, no valor de 13 milhões de dólares, já tinha sido enviado para a Ucrânia.De acordo com o The Guardian, dois carregamentos de equipamento devem também seguir para Kiev ainda esta semana. Estas tranches fazem parte do pacote de 53 milhões anunciados na semana passada.Depois de vários pedidos do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, relativamente ao fornecimento de tanques, artilharia e armas de longo alcance, os países do G7 dizem estar preparados para "ir ao encontro das necessidades urgentes da Ucrânia".O ministro da defesa britânico, Ben Wallace, afirmou que estaria "aberto" ao fornecimento de misseis de longo alcance a Kiev, ao passo que Joe Biden, presidente norte-americano, anunciou que a prioridade de Washington era fornecer equipamentos de defesa aérea.Os estados-membros da UE conseguiram esta segunda-feira chegar a um acordo sobre a ajuda financeira à Ucrânia em troca de maior flexibilidade por parte da União no que toca aos fundos comunitários a serem pagos à Hungria. Isto depois de ter sido noticiado que o governo de Viktor Orban estava a impedir a aprovação deste pacote.