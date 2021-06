Comissão a duas vozes sobre futuro das regras europeias

A Comissão Europeia vai começar a rever as normas orçamentais no segundo semestre deste ano, mas os principais responsáveis europeus não parecem ainda falar a uma só voz sobre este tema. “Estamos comprometidos com a atualização das regras”, afirmou o comissário com a pasta dos Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni. “As regras atuais já permitem flexibilidade”, contrapôs o vice-presidente da

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...