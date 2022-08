Confiança dos consumidores europeus recupera em agosto após 'pico' negativo

A confiança dos consumidores europeus recuperou em agosto, tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia (UE), depois de ter atingido no mês anterior o nível mais baixo de sempre, segundo estimativas divulgadas esta terça-feira pela Comissão Europeia.De acordo com a estimativa provisória da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN) da Comissão Europeia, em agosto a confiança dos consumidores recuperou 2,1 pontos no espaço da moeda única e 1,0 ponto na UE, depois de em julho ter recuado 3,2 e 3,0 pontos, respetivamente, atingindo o nível mais baixo de que há registo.Apesar da recuperação registada em agosto, a confiança dos consumidores, que se fixa agora nos -26,0 pontos na UE e nos -24,9 pontos na zona euro, permanece abaixo do anterior mínimo histórico, registado no início da pandemia da covid-19, na primavera de 2020, nota a DG ECFIN.Os dados, recolhidos em inquéritos realizados entre 01 e 22 de agosto no espaço comunitário, são divulgados numa altura em que se assinalam, na quarta-feira, seis meses desde o início do conflito armado na Ucrânia devido à invasão russa do país, a 24 de fevereiro passado.A estimativa deste mês para o agregado da UE é calculada com base nos dados dos inquéritos aos consumidores de 25 países da UE (não há dados para Grécia e Roménia), cobrindo 96% do total da despesa de consumo final privado, enquanto para o indicador da zona euro estão abrangidos 18 Estados-membros (faltando apenas a Grécia).O indicador de confiança dos consumidores, publicado todos os meses pela DG ECFIN, baseia-se em respostas a perguntas selecionadas dirigidas aos consumidores.