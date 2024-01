Conselho e Parlamento Europeu acordam medidas para combater lavagem de dinheiro

O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório para combate à lavagem de dinheiro, com o objetivo proclamado de proteger o sistema financeiro e os cidadãos europeus e impedir o financiamento do terrorismo.Em comunicado na página do Conselho da União Europeia, o ministro belga das Finanças, Vincent Van Peteghem, avançou que "este acordo é parte e parcela do novo sistema anti-lavagem de dinheiro da União Europeia".O ministro da Bélgica - Estado que exerce a presidência rotativa da União Europeia durante este semestre - adiantou que o acordo "vai garantir que vigaristas, crime organizado e terroristas fiquem sem espaço para legitimar as suas receitas através do sistema financeiro".A 20 de julho de 2021, a Comissão apresentou as suas propostas legislativas, que incluem regulamentos e uma diretiva.Estas novidades incluem designadamente a criação de uma autoridade anti-lavagem de dinheiro e a sujeição das transferências de ativos digitais a uma maior transparência e rastreabilidade.Os textos vão agora ser finalizados e apresentados aos representantes dos Estados membros e ao Parlamento Europeu para serem aprovados. Se o forem, então o Conselho e o Parlamento irão depois aprová-los formalmente, para serem publicados no Jornal Oficial e entrarem em vigor.