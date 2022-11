Custos com dívida já “tiram” recursos à política de coesão

Os custos mais elevados de refinanciamento da dívida contraída com a “bazuca” europeia estão já a afetar as margens disponíveis no orçamento da União Europeia (UE) para a política de coesão e resposta atempada a situações imprevistas. O alerta surge num relatório do Parlamento Europeu, que deverá ser aprovado esta quarta-feira, onde os eurodeputados apelam à Comissão a colocar o

...