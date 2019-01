E agora, o que vai acontecer a May e ao Brexit?

Depois de rejeitado o acordo do Brexit, mais do que no processo de saída da União Europeia agora as atenções voltam-se para a política interna britânica, numa altura em que Theresa May joga a sua sobrevivência política. O jornalista David Santiago explica as implicações do resultado da votação parlamentar que chumbou os termos do Brexit.